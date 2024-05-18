Новая статья: Animal Well — колодец, из которого не хочется вылезать. Рецензия

Релиз Animal Well напомнил о временах Fez, когда просто любопытный на первый взгляд проект оказывался буквально переполнен секретами, которые игроки всем сообществом с упоением искали. О том, почему новинка будет входить во все будущие списки лучших метроидваний, рассказываем в рецензии

Источник: 3dnews.ru