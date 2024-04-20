ProHoster > Блог > Новости интернета > Новая статья: Atom Bomb Baby: рассказываем, почему Fallout — идеальная экранизация видеоигрового материала, и почему этот сериал не стоит пропускать

Новая статья: Atom Bomb Baby: рассказываем, почему Fallout — идеальная экранизация видеоигрового материала, и почему этот сериал не стоит пропускать

Новая статья: Atom Bomb Baby: рассказываем, почему Fallout — идеальная экранизация видеоигрового материала, и почему этот сериал не стоит пропускатьСовсем недавно состоялся долгожданный релиз стримингового шоу Fallout. Это огромные надежды и такой же вагон скепсиса, ведь действительно удачные видеоигровые экранизации можно по пальцам пересчитать. Мы посмотрели сериал и готовы назвать его лучшим переносом игрового материала на экраны. Почему — читайте далее
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий