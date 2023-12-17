Новая статья: Avatar: Frontiers of Pandora — Far Cry в синих тонах. Рецензия

Последним крупным релизом уходящего года стала новинка от Ubisoft — экшен Avatar: Frontiers of Pandora по мотивам блокбастеров Джеймса Кэмерона. Фильмы едва ли можно назвать оригинальными, но что с игрой? Предлагает ли она что-то необычное в таком антураже? Выясняем в рецензии

Источник: 3dnews.ru