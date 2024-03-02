Новая статья: Balatro — как сделать покер ещё круче. Рецензия

В списке великолепных роглайков пополнение — создатель Balatro взял знакомую формулу покера, перевернул её с ног на голову и придумал замечательную карточную игру, из которой не вылезти. Выкладываем все карты на стол и рассказываем, чем прекрасна новинка

Источник: 3dnews.ru