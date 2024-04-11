Новая статья: Без права на утечку: обзор 10 российских DLP-систем

Современный бизнес оперирует огромным количеством чувствительных данных, которые могут представлять интерес для злоумышленников. Пресечь действия последних позволяют решения класса Data Leak Prevention (DLP), обеспечивающие контроль и анализ информационных потоков предприятия, а также защиту и предотвращение утечек конфиденциальных сведений

Источник: 3dnews.ru