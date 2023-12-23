Новая статья: Blood West — мёртвый, про́клятый, злой. Рецензия

Как бы ни хотелось закатить глаза при виде очередного проекта со словом West в названии, а руки всё равно невольно тянутся к шляпе, верному шестизаряднику и кнопке «купить» — антураж манит. Впрочем, Blood West способна порадовать не только любимой эстетикой — чем именно еще, расскажем прямо сейчас

Источник: 3dnews.ru