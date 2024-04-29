Новая статья: Botany Manor — занимательная ботаника. Рецензия

В реальности выращивание растений — крайне непростое дело с массой факторов: подбором правильной почвы, применением подкормки, прививанием, защитой от вредителей и так далее. В Botany Manor ни с чем из этого сталкиваться не придётся, но головоломок всё равно предстоит решить немало — и именно в них прелесть игры

Источник: 3dnews.ru