Новая статья: Children of the Sun — культ пули. Рецензия

В условиях больших ограничений выстроить увлекательный игровой опыт — дело сродни работе скульптора. Выловить ту самую идею, отрезать от нее все ненужное, чтобы в итоге осталось лишь яркое произведение с идеальными пропорциями. В случае с Children of the Sun зубило явно отхватило лишнего

Источник: 3dnews.ru