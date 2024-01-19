Новая статья: Cookie Cutter — мясная метроидвания. Рецензия

Пока фанаты Hollow Knight продолжают верить в то, что Silksong когда-нибудь выйдет, в цифровых магазинах появляется всё больше отличных метроидваний. Одна из них — Cookie Cutter, мясной экшен-платформер, который создан с полным пониманием того, чего хотят от таких игр поклонники жанра

Источник: 3dnews.ru