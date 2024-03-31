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Новая статья: Core i5-14600K против Ryzen 7 7800X3D — кому нужнее хорошая память (такая как Adata XPG Lancer RGB DDR5-6000 2×16 Гбайт)

Новая статья: Core i5-14600K против Ryzen 7 7800X3D — кому нужнее хорошая память (такая как Adata XPG Lancer RGB DDR5-6000 2×16 Гбайт)Это — ещё одна статья о том, насколько многого можно добиться настройкой DDR5. В ней мы экспериментируем с популярным недорогим комплектом, выясняем, может ли Core i5-14600K догнать по игровой производительности Ryzen 7 7800X3D и способен ли процессор AMD уйти от преследователя
Источник: 3dnews.ru

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