Новая статья: Core i5-14600K против Ryzen 7 7800X3D — кому нужнее хорошая память (такая как Adata XPG Lancer RGB DDR5-6000 2×16 Гбайт)

Это — ещё одна статья о том, насколько многого можно добиться настройкой DDR5. В ней мы экспериментируем с популярным недорогим комплектом, выясняем, может ли Core i5-14600K догнать по игровой производительности Ryzen 7 7800X3D и способен ли процессор AMD уйти от преследователя

Источник: 3dnews.ru