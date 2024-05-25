Новая статья: Crow Country — для тех, кто помнит. Рецензия

Crow Country — очередной взрыв из прошлого. Выглядит как чуть улучшенная версия Final Fantasy VII (которая 1997-го года), а играется как первые выпуски Resident Evil и Silent Hill. Разбираемся, нашлось ли в этом ностальгическом коктейле место авторскому почерку

Источник: 3dnews.ru