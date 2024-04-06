Новая статья: Deep Rock Galactic: Survivor — копай-выживай! Предварительный обзор

Популярная вселенная Deep Rock Galactic прорыла себе путь в направлении гиперпопулярных автошутеров. Блеклая попытка сыграть на жанровом ажиотаже, порождённом Vampire Survivors, или же игра и вправду занятна и самобытна? Раскапываем ответ в нашем материале

Источник: 3dnews.ru