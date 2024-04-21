Новая статья: Ender Magnolia: Bloom in the Mist — девочки опять грустят. Предварительный обзор

Придумать что-то новое в жанре метроидваний все сложнее. Ниша битком забита, а выделиться уникальным стилем или механиками практически невозможно. Осталось лишь оттачивать формулу до совершенства. Ender Lilies в этом преуспела. Ее продолжение, судя по ранней версии, пытается соответствовать, но слишком уж цепляется за успех предшественницы

Источник: 3dnews.ru