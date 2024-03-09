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Новая статья: Expeditions: A MudRunner Game — снова камни, снова грязь. И это прекрасно. Рецензия

Новая статья: Expeditions: A MudRunner Game — снова камни, снова грязь. И это прекрасно. РецензияЕсли в SnowRunner мы помогали восстанавливать регионы, пострадавшие от природных явлений, то в Expeditions просто занимаемся исследованием крупных областей. Новую игру серии сделали чуточку доступнее и веселее, хотя нервы она треплет иногда не меньше. Рассказываем, что имеем в виду
Источник: 3dnews.ru

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