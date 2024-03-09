Новая статья: Expeditions: A MudRunner Game — снова камни, снова грязь. И это прекрасно. Рецензия

Если в SnowRunner мы помогали восстанавливать регионы, пострадавшие от природных явлений, то в Expeditions просто занимаемся исследованием крупных областей. Новую игру серии сделали чуточку доступнее и веселее, хотя нервы она треплет иногда не меньше. Рассказываем, что имеем в виду

Источник: 3dnews.ru