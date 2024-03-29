Новая статья: Final Fantasy VII Rebirth — зачем же вы так? Рецензия

Седьмая «финалка» заслуженно считается одной из важнейших игр в истории. И стала проектом, от которого Square Enix до сих пор не может отстать. У Remake всё получилось, а вот Rebirth унесло не туда. Рассказать про такую игру кратко не получится при всём желании, поэтому заваривайте чай и давайте обстоятельно разберёмся, что же получилось на этот раз

Источник: 3dnews.ru