Новая статья: Flashback 2 — прошлое лучше не ворошить. Рецензия

Появление сиквелов старых забытых игр спустя много лет — всегда лотерея. Понимают ли авторы новинки, чем была хороша исходная игра? Получится ли достойное продолжение, или о нём вскоре забудут? После прохождения Flashback 2 на такие вопросы легко ответить

Источник: 3dnews.ru