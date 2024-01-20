Новая статья: Gamesblender № 657: дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, «Индиана Джонс» от авторов Wolfenstein, закрытие Piranha Bytes, Larian против подписок

С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. Сегодня посмотрим на нового «Индиану Джонса», узнаем, из-за чего игроки Cities: Skylines II подняли скайла́й, и потревожимся за будущее индустрии вместе со Свеном Винке

Источник: 3dnews.ru