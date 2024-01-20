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Новая статья: Gamesblender № 657: дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, «Индиана Джонс» от авторов Wolfenstein, закрытие Piranha Bytes, Larian против подписок

Новая статья: Gamesblender № 657: дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, «Индиана Джонс» от авторов Wolfenstein, закрытие Piranha Bytes, Larian против подписокС вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. Сегодня посмотрим на нового «Индиану Джонса», узнаем, из-за чего игроки Cities: Skylines II подняли скайла́й, и потревожимся за будущее индустрии вместе со Свеном Винке
Источник: 3dnews.ru

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