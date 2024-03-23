Новая статья: Gamesblender № 666: характеристики PS5 Pro, усиление Denuvo, показ Marvel 1943: Rise of Hydra и бюджет ремейков Max Payne

С вами GamesBlender, самый инфернальный видеодайджест новостей игрового мира от 3DNews.ru. Сегодняшний выпуск носит дьявольский номер, но не стоит пугаться — задом наперед тут мы ничего не произносим. Как обычно, вас ждет приятная адмосфера и чертовски интересная информация

Источник: 3dnews.ru