Новая статья: Gangs of Sherwood: Робин — Гуд, а игра — не «гуд». Рецензия

В этом году роскошные подарки в основном получали любители одиночных сюжетных приключений. Но и фанатам кооперативных забегов под конец года приготовили сюрприз — новую игру о Робин Гуде и его банде разбойников. Удалось ли попасть в яблочко?

Источник: 3dnews.ru