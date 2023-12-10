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Новая статья: Gangs of Sherwood: Робин — Гуд, а игра — не «гуд». Рецензия

Новая статья: Gangs of Sherwood: Робин — Гуд, а игра — не «гуд». РецензияВ этом году роскошные подарки в основном получали любители одиночных сюжетных приключений. Но и фанатам кооперативных забегов под конец года приготовили сюрприз — новую игру о Робин Гуде и его банде разбойников. Удалось ли попасть в яблочко?
Источник: 3dnews.ru

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