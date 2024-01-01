Новая статья: Главные новости 2023 года

Наступил новый, 2024 год, а это значит, что самое время назвать наиболее важные и интересные события ушедшего года в тех областях, которым посвящён наш сайт: высокие технологии, космос, наука и не только. В данной статье мы расскажем о самых запомнившихся событиях, ключевых анонсах, трендах и обо всём том, что привлекло к себе много внимания

Источник: 3dnews.ru