Новая статья: Hades II: Олимп — не предел! Предварительный обзор

Титаны инди-разработки, студия Supergiant Games, выпустили в ранний доступ своё новое творение, божественная мощь которого поистине впечатляет. Hades II заставляет позабыть обо всём на свете и раз за разом пускаться в новое увлекательное путешествие по мифологическим подземельям и древнегреческим просторам. Чем она так пленяет, расскажем в нашем материале

Источник: 3dnews.ru