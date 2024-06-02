Новая статья: Hauntii — милейший загробный мир. Рецензия

Своим удивительным визуальным стилем Hauntii ещё в прошлом году обратила на себя внимание любителей инди-игр. Графика, как на днях показала Hellblade II, не способна в одиночку «вытащить» слабый проект, но, к счастью, в Hauntii и играть интересно — рассказываем, почему

Источник: 3dnews.ru