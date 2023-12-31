Новая статья: Хоть зачитайся! 12 лучших бесплатных онлайн-библиотек Рунета

Иногда хочется отвлечься от повседневной суеты, взять в руки интересную книгу и погрузиться в удивительный мир литературы. Осуществить желаемое поможет наша подборка библиотечных ресурсов, на безвозмездной основе предлагающих произведения самых разных жанров и направлений
Источник: 3dnews.ru
Иногда хочется отвлечься от повседневной суеты, взять в руки интересную книгу и погрузиться в удивительный мир литературы. Осуществить желаемое поможет наша подборка библиотечных ресурсов, на безвозмездной основе предлагающих произведения самых разных жанров и направлений