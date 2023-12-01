Новая статья: HUAWEI Watch Ultimate Design: чистое золото

Компания HUAWEI решила объединить умные часы и часы классические, в результате чего появилась модель HUAWEI Watch Ultimate Design с элементами из чистого золота. При этом новинка с точки зрения функциональности ничем не уступает обычным Watch Ultimate. У золотой версии смарт-часов начинка и функциональность никак не отличается от версии обычной, причем ни в лучшую, ни в худшую сторону — хотя последнее можно было бы предположить: все-таки люксовые вещи, как правило, требуют особого отношения, а Ultimate тем и были хороши, что выдерживали не просто попадание пыли, воды и эксплуатацию в сложных условиях, а допускали погружение на глубину вплоть до 100 метров. Версия Design, несмотря на золотые элементы в оформлении, ничем им не уступает. Подробнее о необычных смарт-часах — в нашем обзоре.

Источник: 3dnews.ru