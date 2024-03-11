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Новая статья: ИИтоги февраля 2024 г.: дипфейки, ханжество и трансформеры

Новая статья: ИИтоги февраля 2024 г.: дипфейки, ханжество и трансформерыВ онлайн-сообществах энтузиастов генеративного ИИ за несколько последних месяцев ощутимо выросло количество жалоб на FOMO — fear of missing out, «страх что-то пропустить». Новости по самым разным направлениям развития «умных» систем выстреливают со всё нарастающей частотой — и отобрать среди них наиболее достойные внимания наших читателей совсем не просто. Но мы старались!
Источник: 3dnews.ru

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