Новая статья: ИИтоги февраля 2024 г.: дипфейки, ханжество и трансформеры

В онлайн-сообществах энтузиастов генеративного ИИ за несколько последних месяцев ощутимо выросло количество жалоб на FOMO — fear of missing out, «страх что-то пропустить». Новости по самым разным направлениям развития «умных» систем выстреливают со всё нарастающей частотой — и отобрать среди них наиболее достойные внимания наших читателей совсем не просто. Но мы старались!

Источник: 3dnews.ru