Новая статья: ИИтоги марта 2024 г.: уходит пора генеративной вольницы?

Период искрящейся безудержным энтузиазмом эйфории в отношении генеративного ИИ тянулся почти полтора года — и вот, кажется, начинает уступать место времени более спокойного осознания: зачем, для чего и, главное, в каких правовых рамках «умные» машины будут помогать человеку. Благо практических применений ИИ — не всегда позитивных, кстати, — месяц от месяца находится всё больше

Источник: 3dnews.ru