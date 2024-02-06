Новая статья: ИИтоги — январь 2024 года: контроль котов и прокраcтинирующий ChatGPT

Самые интересные новости из мира искусственного интеллекта за первый месяц 2024 года: пока подмосковный ИИ занят уборкой снега, американская ChatGPT обленилась, отказывается работать и советует пользователям поработать самим; на рынок выходит новое поколение ПК — ИИ-подготовленное; контент для взрослых заполонил GPT Store, хотя это и запрещено; и, конечно, немного котиков!

Источник: 3dnews.ru