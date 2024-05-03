Новая статья: Indika — во Царствии твоем меня помяни. Рецензия

Достоевский и Йоргос Лантимос в источниках вдохновения, Ефим Шифрин на озвучке, Россия XIX века в качестве времени и места. Да, мы говорим о видеоигре, и нет, мы не бредим. Просто наконец вышел один из самых интересных долгостроев отечественной инди-сцены — Indika

Источник: 3dnews.ru