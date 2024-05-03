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Новая статья: Indika — во Царствии твоем меня помяни. Рецензия

Новая статья: Indika — во Царствии твоем меня помяни. РецензияДостоевский и Йоргос Лантимос в источниках вдохновения, Ефим Шифрин на озвучке, Россия XIX века в качестве времени и места. Да, мы говорим о видеоигре, и нет, мы не бредим. Просто наконец вышел один из самых интересных долгостроев отечественной инди-сцены — Indika
Источник: 3dnews.ru

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