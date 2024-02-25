Новая статья: Islands of Insight — я вся такая загадочная. Рецензия

Жанр головоломок непрост хотя бы тем, что нужно умело балансировать между количеством загадок, их качеством и сложностью. Перекос в любую из сторон может с легкостью сломать игру. Что будет, если обычное для жанра число задачек умножить на тысячу-другую, забыв про всё остальное? Отвечает Islands of Insight

Источник: 3dnews.ru