Новая статья: Итоги 2023 года: игровые ноутбуки

В 2023 году игровых ноутбуков в продаже не стало меньше. Скорее наоборот: за исключением нескольких по-настоящему диковинных моделей, российскому потребителю доступны мобильные ПК любых типов и классов. О том, какой лэптоп вы могли купить в прошлом году и была ли в этом необходимость, читайте в нашем итоговом материале

Источник: 3dnews.ru