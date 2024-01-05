Новая статья: Итоги 2023 года: интернет-индустрия

Минувший год выдался насыщенным на информационные поводы в сетевой среде. Бум технологий генеративного искусственного интеллекта, крах рынка NFT, ребрендинг Twitter, новые вызовы и угрозы в сфере кибербезопасности, разборки ФАС с операторами связи, криптовалютная лихорадка — об этом и многом другом в итоговой обзорной статье

Источник: 3dnews.ru