Новая статья: Итоги 2023 года: мониторы

В 2023 году на мировом рынке мониторов производители старались продемонстрировать новые подходы, поменять тренды и взобраться выше на пьедестале лидеров. На российском рынке тоже не обошлось без изменений относительно 2022-го, но несколько иных

Источник: 3dnews.ru