Новая статья: Итоги 2023 года: процессоры для ПК

В 2023 году мы не увидели ни процессоров на архитектуре AMD Zen 5, ни новой настольной платформы Intel с процессорами Arrow Lake. Но это не значит, что год выдался неинтересным, и сейчас мы это докажем, вспоминая основные процессорные анонсы за прошлый год

Источник: 3dnews.ru