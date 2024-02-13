Новая статья: Итоги-2023 от ServerNews: ИИ везде, ИИ повсюду

2023 год оказался богат на события и анонсы: вышло сразу несколько серий процессоров, ускорителей и накопителей; заработали новые суперкомпьютеры; были заключены крупные сделки. Но главной звездой, конечно, стал ИИ. Точнее, генеративный ИИ, новости о котором появлялись столь же регулярно, как и сообщения об очередном сокращении персонала

Источник: 3dnews.ru