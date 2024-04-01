Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2024 года

Весна и лето — традиционно пора затишья: по-настоящему новые и интересные платформы, процессоры и видеокарты появятся в лучшем случае в конце года. Скучно? Посмотрите на это с другой стороны: быть может, именно сейчас лучшее время для покупки новенького игрового ПК. В этом выпуске мы сделали акцент на анализе российского (и не только) рынка игровых видеокарт

Источник: 3dnews.ru