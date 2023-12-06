Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2023 года

Декабрь — традиционная пора подведения итогов. А еще — время подарков и праздничного настроения. В последнем выпуске «Компьютера месяца» 2023 года мы совместили эти две вещи. Давайте посмотрим, какой игровой ПК может оказаться под вашей новогодней елочкой

Источник: 3dnews.ru