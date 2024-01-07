Новая статья: Компьютер месяца — итоги 2023 года

Уже много лет на нашем сайте выходят материалы рубрики «Компьютер месяца» — регулярно, без пропусков и сбоев. Неудивительно, что за это время у этих статей появилось большое количество постоянных читателей. В этом выпуске мы кратко, тезисно, но доходчиво подведем итоги ушедшего года

Источник: 3dnews.ru