Новая статья: Компьютер месяца — июнь 2024 года

Лето только наступило, а мы уже примерно понимаем, как изменятся домашние игровые ПК в ближайшее время. Как это часто бывает, новые процессоры, матплаты и видеокарты в первые месяцы продаж окажутся по карману далеко не всем. Но стоит ли об этом всерьез беспокоиться?

Источник: 3dnews.ru