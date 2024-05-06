Новая статья: Компьютер месяца — май 2024 года

Из всех утюгов только и слышно: бытовая электроника вот-вот подорожает. Причин тому несколько, и мы постоянно рассказываем обо всем, что творится вокруг. Хотите быть в курсе того, сколько стоят современные игровые компьютеры и как они меняются? Милости просим к нашему шалашу

Источник: 3dnews.ru