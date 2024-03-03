Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: покупаем мини-ПК

Покупка мини-ПК — отличный вариант для тех, кому нужен полноценный компьютер дома, но нет желания собирать систему самому. В 2024 году вы найдете немало неттопов, функциональность, быстродействие и доступность которых придутся многим по вкусу. Специально для этой статьи мы изучили десятки предложений, отобрав лучшие, по нашему мнению, компьютеры, доступные для покупок здесь и сейчас

Источник: 3dnews.ru