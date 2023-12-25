Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск. Рассвет эпохи: время переходить на платформы, поддерживающие DDR5-память?

Первая массовая платформа, поддерживающая оперативную память стандарта DDR5, появилась два года назад. За это время утекло много воды: компания Intel выпустила три поколения чипов Core; AMD представила совершенно новую платформу AM5; производители видеокарт серьезно нарастили игровую производительность. Если не сейчас, то когда переходить на DDR5?

Источник: 3dnews.ru