Новая статья: Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем игровой ПК дешевле 30 000 рублей

Для этой статьи мы подобрали несколько конфигураций системных блоков, собранных из палок и… комплектующих, заказанных в Китае и на «Авито». Только так — с рядом оговорок — вы обзаведетесь максимально дешевым компьютером, подходящим в том числе для современных игр

Источник: 3dnews.ru