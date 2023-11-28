Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск. Закат эпохи: пора ли хоронить DDR4-память и поддерживающие ее игровые платформы?

Первая массовая платформа, поддерживающая DDR4-память, появилась больше восьми лет назад. Прошло столько времени, но этот стандарт ОЗУ все еще популярен среди ПК-геймеров: даже в 2023 году для массовых игровых платформ выходят новые процессоры. Однако все чаще слышны призывы переходить на DDR5. Неужели игровые сборки с DDR4-памятью пора отправить на свалку истории?

Источник: 3dnews.ru