Новая статья: Компьютер месяца — январь 2024 года

По сложившейся традиции в первом выпуске года мы рассказываем не только об игровых компьютерах, которые можно собрать прямо сейчас, но и заглядываем в ближайшее будущее. Ведь именно в январе ведущие мировые компании презентуют новые процессоры, видеокарты и прочее железо

Источник: 3dnews.ru