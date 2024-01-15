Новая статья: Компьютер месяца — январь 2024 года

По сложившейся традиции в первом выпуске года мы рассказываем не только об игровых компьютерах, которые можно собрать прямо сейчас, но и заглядываем в ближайшее будущее. Ведь именно в январе ведущие мировые компании презентуют новые процессоры, видеокарты и прочее железо
Источник: 3dnews.ru
По сложившейся традиции в первом выпуске года мы рассказываем не только об игровых компьютерах, которые можно собрать прямо сейчас, но и заглядываем в ближайшее будущее. Ведь именно в январе ведущие мировые компании презентуют новые процессоры, видеокарты и прочее железо