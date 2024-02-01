Новая статья: Корпус PCCooler C3 T500 ARGB BK: оригинал и франт

Знакомимся с необычным корпусом компании PCCooler, спроектированным таким образом, чтобы максимально открыть пользователю всё внутреннее убранство, оживленное шестнадцатью миллионами цветов подсветки шести корпусных вентиляторов. А ещё он поддерживает установку материнских плат дизайна DIY-APE Revolution

Источник: 3dnews.ru