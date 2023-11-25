Новая статья: Like a Dragon Gaiden — это не Кирю, честное слово. Рецензия

Фанаты «Якудзы» вроде как попрощались с любимым главным героем и начали привыкать к новому протагонисту. Но Кирю, как Барни в том меме из «Симпсонов», отказывается уходить — новая часть серии (пусть и менее масштабная, чем прочие) посвящена именно ему

Источник: 3dnews.ru