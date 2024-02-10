Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия

Седьмая часть Yakuza оказалась отличной точкой входа в серию для новичков, а восьмая, о которой сегодня пойдёт речь, развивает её лучшие идеи — даже перевод на русский в ней есть с первого же дня! Почему от приключений Итибана на Гавайях невозможно оторваться, подробно рассказываем в рецензии

Источник: 3dnews.ru