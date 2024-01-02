Новая статья: Лучшие игры 2023 года: выбор читателей и редакции

Такого количества разнокалиберных релизов высшей пробы, как в 2023 году, не было уже давно. Определиться с выбором во всем этом многообразии крайне непросто, но мы всё же постарались. Предлагаем вместе оглянуться на ушедший 2023-й и назвать лучших из лучших по версии редакции и читателей 3DNews

Источник: 3dnews.ru