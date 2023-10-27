Новая статья: Магия жёстких дисков: сколько терабайтов поместится в 3,5 дюйма?

Громоздкие, медлительные, энергетически прожорливые — какие только уничижительные эпитеты не используют приверженцы SSD в адрес старых добрых магнитных дисковых накопителей! Впрочем, настолько ли уж стары технологии современных HDD — и почему носители данных на основе памяти NAND никак не вытеснят «винчестеры» ни из дата-центров, ни из домашних/офисных NAS, ни из настольных ПК?

Источник: 3dnews.ru