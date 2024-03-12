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Новая статья: Microsoft Copilot крупным планом: как активировать ИИ-ассистента в России и стоит ли игра свеч

Новая статья: Microsoft Copilot крупным планом: как активировать ИИ-ассистента в России и стоит ли игра свечС выпуском Copilot компания Microsoft сделала нейросеть OpenAI GPT-4 и предоставляемые ею возможности доступными широкой аудитории, за исключением российских пользователей. Рассказываем, как обойти наложенные ограничения и так ли хорош умный помощник, как его преподносят разработчики
Источник: 3dnews.ru

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